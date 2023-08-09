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13:36, 9 августа 2023Спорт

Стало известно о желании «Аякса» купить Захаряна

Sport24: «Аякс» хочет купить Арсена Захаряна за 10 миллионов евро

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Амстердамский «Аякс» заинтересован в покупке у московского «Динамо» полузащитника Арсена Захаряна. Об этом желании голландского клуба стало известно Sport24.

По информации источника, «Аякс» готов заплатить за россиянина 10 миллионов евро. Уточняется, что интерес к Захаряну у амстердамцев появился после отказа «Краснодара» продавать им Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что Захарян может стать игроком «Страсбурга». Отмечалось, что, проведя один сезон во французском клубе, футболист в 2024 году сможет пополнить состав английского «Челси», так как у команд один владелец.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате России, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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    Алексей Гусев
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