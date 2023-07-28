Стало известно условие для перехода Захаряна в «Челси»

Evening Standard: Захарян сможет перейти в «Челси» через трансфер в «Страсбург»

Стало известно условие для перехода полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в «Челси». Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, 20-летнему россиянину предлагается вариант перехода в английскую команду через трансфер в «Страсбург»: проведя один сезон во французском клубе, игрок в 2024 году сможет пополнить состав «Челси». Отмечается, что такая возможность имеется, так как обе команды входят в одну систему с одним владельцем — консорциумом Тодда Боэли BlueCo.

В августе 2022-го появилась информация, что Захарян близок к переходу в «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.