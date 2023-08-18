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20:24, 18 августа 2023Наука и техника

Samsung запланировала выпуск безрамочного смартфона

SamMobile: Samsung выпустит смартфон с OLED-дисплеем без видимых рамок

Фото: Samsung Memory / Unsplash

Корпорация Samsung запланировала создать полностью безрамочную переднюю панель для смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты изучили презентацию Samsung Display, согласно которой компания намерена создать переднюю панель OLED All Around Full Screen. Компонент отличается от остальных на рынке тем, что не имеет видимых рамок.

Инженеры компании заявили, что добиться выпуска полностью безрамочного смартфона можно посредством закругления OLED-панели по краям и технологии 3D-ламинирования. В Samsung также отметили, что в настоящий момент на рынке нет полностью безрамочных панелей: так, в Apple используют «монобровь» и Dynamic Island, прочие производители — различные экранные вырезы и отверстия.

Журналисты издания напомнили, что недавно Apple заказала у Samsung Display создание полностью безрамочной передней панели. Однако в американской компании потребовали, чтобы исполнитель добился необходимого результата без скругления дисплея по краям — во избежание оптических искажений.

Ранее журналист издания Android Authority Райан Хейнс назвал ключевой недостаток складных устройств. По словам специалиста, в подобных смартфонах очень плохо оптимизировано программное обеспечение.

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    Андрей Ставицкий
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