«Реал Сосьедад» обратился к Захаряну на русском языке

«Реал Сосьедад» поприветствовал футболиста Захаряна на русском языке

Руководство испанского клуба «Реал Сосьедад» в Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратилось к полузащитнику сборной России Арсену Захаряну на русском языке.

«Добро пожаловать, Арсен Захарян», — поприветствовала пресс-служба клуба игрока. Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль заявил, что Захарян способен играть на многих позициях и имеет большое будущее.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/29.

До этого спортсмен выступал за московское «Динамо» три года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей за москвичей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.