Иностранная футболистка рассказала о поразивших ее в России вещах

Нигерийская футболистка «Зенита» Эзенагу заявила, что ее поразил снег в России

Нигерийская нападающая петербургского «Зенита» Мэри-Энн Эзенагу рассказала о поразивших ее в России вещах. Ее слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

Футболистка заявила, что ее удивило количество снега. «Я не привыкла к таким низким температурам. Но позже мне даже стало нравиться. В какой-то момент я начала играть со снегом, до него так и хочется дотронуться. И холодно, и весело», — объяснила она.

Эзенагу выступает за «Зенит» с 2023 года. До этого 22-летняя спортсменка играла в клубах чемпионата Нигерии.

В феврале 2022 года парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес назвал смешной стереотип о России. Легионер признался, что верил в распространенную выдумку, будто в России по улицам ходят медведи.