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23:37, 9 февраля 2023Спорт

Легионер «Динамо» назвал смешной стереотип о России

Футболист «Динамо» Фернандес заявил, что верил в ходящих по улицам России медведей
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес назвал смешной стереотип о России. Его слова приводит РИА Новости.

Легионер признался, что верил в распространенную выдумку, будто в России по улицам ходят медведи. Он заявил, что хотел попробовать пожить в России, и его семья отнеслась к этому с пониманием. «Это далеко, другой конец Земли, абсолютно иная культура», — добавил 22-летний футболист.

Фернандес — воспитанник клуба «Гуарани». Он перешел в «Динамо» летом 2022 года, подписав с клубом пятилетний контракт. В составе команды защитник провел 11 матчей и забил два мяча.

В ноябре 2022 года костариканский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, что на родине Россию называли невероятно холодной страной, в которой постоянно пьют водку. Латиноамериканец заявил, что на самом деле страна оказалась гостеприимной.

Анастасия Борисова
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