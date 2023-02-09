Легионер «Динамо» назвал смешной стереотип о России

Футболист «Динамо» Фернандес заявил, что верил в ходящих по улицам России медведей

Парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес назвал смешной стереотип о России. Его слова приводит РИА Новости.

Легионер признался, что верил в распространенную выдумку, будто в России по улицам ходят медведи. Он заявил, что хотел попробовать пожить в России, и его семья отнеслась к этому с пониманием. «Это далеко, другой конец Земли, абсолютно иная культура», — добавил 22-летний футболист.

Фернандес — воспитанник клуба «Гуарани». Он перешел в «Динамо» летом 2022 года, подписав с клубом пятилетний контракт. В составе команды защитник провел 11 матчей и забил два мяча.

В ноябре 2022 года костариканский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, что на родине Россию называли невероятно холодной страной, в которой постоянно пьют водку. Латиноамериканец заявил, что на самом деле страна оказалась гостеприимной.