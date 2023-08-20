В США заявили о пропаже поставляемого Украине оружия

Полковник США Макгрегор заявил о пропаже поставляемого Украине оружия

Поставляемое Украине оружие из США просто пропало. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и большая его часть исчезает, вполне вероятно, на черном рынке, а денежные средства так и не попадают туда, куда им положено поступать!» — возмутился офицер.

Он призвал американцев обратить внимание и разобраться в ситуации с отправкой оружия и денег Украине.

14 августа Госдеп США объявил о выделении новой военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе для комплексов Patriot.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно одобрить запрос американского президента Джо Байдена и выделить 24 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине.