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18:14, 20 августа 2023Россия

Российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ под Николаевом

МО: ВС РФ разбили склад боеприпасов ВСУ под Очаковым в Николаевской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что военные нашли склад боеприпасов ВСУ в районе города Очаков. В целом, как отметил Конашенков, на херсонском направлении при огневом поражении противник потерял часть живой силы, а также два автомобиля.

Помимо этого, российские военные сбили еще 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) войск Украины. По данным генерал-лейтенанта, это произошло в том числе рядом с поселениями Каменка и Новоалексеевка в Херсонской области. Российские средства ПВО также перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее еще один украинский склад боеприпасов был уничтожен в Харьковской области. Тогда российские военные сработали вблизи Каменки. Кроме того, в островной зоне в Херсонской области войска разбили две лодки и 120-миллиметровый миномет ВСУ.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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