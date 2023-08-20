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19:12, 20 августа 2023Мир

В МИД Ирана вызвали послов двух европейских стран из-за акций с сожжением Корана

Послов Швеции и Дании вызвали в МИД Ирана из-за акций с сожжением Корана

Фото: Khalid Al-Mousily / Reuters

Послы Дании и Швеции в Иране вызваны в Министерство иностранных дел страны из-за серии акций по сожжению Корана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

«МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах», — передает иранское агентство.

В сообщении также отмечается, что заместитель главы отдела по правам человека МИД Ирана возложил ответственность за серию инцидентов с осквернением священной мусульманской книги на правительства этих европейских государств.

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Очередная акция сожжения Корана, организованная иракским мигрантом Салваном Момикой, прошла в Стокгольме в пятницу, 18 августа. При этом сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли под стражу женщину, бросившуюся с огнетушителем к демонстрантам и пытавшуюся потушить книгу.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные шведские политики заявили о необходимости пересмотра закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. С такой инициативой выступили министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Беш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

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    Никита Савин
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