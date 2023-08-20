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19:28, 20 августа 2023Мир

Жителей Стамбула призвали экономить воду из-за угрозы засухи

Мэр Стамбула Имамоглу призвал жителей экономить воду из-за угрозы засухи

Фото: Murad Sezer / Reuters

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей города экономить воду из-за угрозы засухи. Соответствующее обращение он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

«Призываю всех наших граждан более бережно и экономно использовать воду. Нашему городу и стране угрожает засуха», — говорится в публикации.

Имамоглу указал, что, по данным синоптиков, на следующей неделе в Стамбуле не будет осадков, и опубликовал изображение с прогнозом погоды. Судя по нему, максимальная ожидаемая температура составит 34 градуса Цельсия.

О резком сокращении запасов воды в Стамбуле стало известно в конце июля — они снизились на 40 процентов от нормы. Причиной стала жаркая погода, которую стали фиксировать на северо-западе Турции с начала июля.

Как сообщали 16 августа местные СМИ, запасов воды в водохранилищах Стамбула осталось на 61 день.

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    Сергей Истомин
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