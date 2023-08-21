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16:47, 21 августа 2023Спорт

Тренер назвала три самых эффективных упражнения для подтяжки рук

Тренер Харрис рассказала, что отжимания от стены эффективны для подтяжки рук

Фото: Luke Chesser / Unsplash

Тренер Сесилия Харрис назвала три самых эффективных упражнения для подтяжки рук. Ее слова приводит The Sun.

Специалист отметила пользу отжиманий от стены. Руки должны находиться на уровне плеч, ноги следует отставить на 80-100 сантиметров. Выполнить упражнение Харрис порекомендовала 15-20 раз.

Тренер рассказала, что поможет добиться подтянутых рук разгибание трицепса лежа с гантелями. «Возьмите пару гантелей, лягте на спину, поставьте ноги на пол и поднимите гантели над головой. Медленно согните руки в локтях и, удерживая верхнюю часть рук зафиксированной на месте, опускайте гантели, пока они не окажутся на уровне ваших ушей», — пояснила Харрис.

Третье упражнение — скоростной бокс. «Возьмите два легких утяжелителя и встаньте так, чтобы левая нога была впереди, а правая отставлена за спину. Подведите руки к подбородку, согнув в локтях, и крепко сожмите их. Отсюда выпрямите левую руку и вытяните вес вперед перед собой», — рассказала специалист.

В июле фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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    Андрей Стрельцов
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