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12:54, 21 августа 2023Бывший СССР

Молдавия поможет Украине с мясными и рыбными консервами

Молдавия передаст Украине мясные и рыбные консервы в качестве помощи на $190 тыс

Фото: Lukasz Radziejewski / Unsplash

Молдавия отправит Украине гуманитарную помощь в виде мясных и рыбных консервов. Такое решение было принято на заседании молдавского правительства, пишет РИА Новости.

По словам главы молдавского МВД Адриана Эфроса, стратегические запасы из госрезервов Молдавии были выделены «в срочном порядке» для помощи украинскому населению, которое находится в зоне стихийного бедствия из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и разлива реки Днепр. Поставки консервов оценили в 3,4 миллиона леев (около 190 тысяч долларов).

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