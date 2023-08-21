Стала известна дата возвращения «Давай поженимся!» в эфир Первого канала

ТАСС: «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала 28 августа

Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала 28 августа. О дате возвращения программы ТАСС стало известно от пресс-службы телеканала.

«Подтверждаем, с 28 августа», — приводит агентство слова представителя пресс-службы Первого канала.

О том, что «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала, 15 июня сообщил Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Ведущая передачи Лариса Гузеева позднее рассказала, что новые выпуски шоу будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений. Ее соведущая Роза Сябитова добавила, что в передаче появится новая ведущая.

«Давай поженимся!» и прочие развлекательные программы убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. Тогда телеканал сделал упор на общественно-политические передачи. В сентябре 2022 года часть развлекательных шоу вернули в эфир.