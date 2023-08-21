Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:45, 21 августа 2023Интернет и СМИ

Стала известна дата возвращения «Давай поженимся!» в эфир Первого канала

ТАСС: «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала 28 августа

Кадр: TV Grand Shows / YouTube

Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала 28 августа. О дате возвращения программы ТАСС стало известно от пресс-службы телеканала.

«Подтверждаем, с 28 августа», — приводит агентство слова представителя пресс-службы Первого канала.

О том, что «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала, 15 июня сообщил Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Ведущая передачи Лариса Гузеева позднее рассказала, что новые выпуски шоу будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений. Ее соведущая Роза Сябитова добавила, что в передаче появится новая ведущая.

«Давай поженимся!» и прочие развлекательные программы убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. Тогда телеканал сделал упор на общественно-политические передачи. В сентябре 2022 года часть развлекательных шоу вернули в эфир.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    В «Роскосмосе» назвали причину крушения «Луны-25»

    В Госдуме возмутились новыми правилами по покупке лекарств в аптеках

    Желто-синий БПЛА с националистическими лозунгами нашли в российском регионе

    Бывшего директора российского театра освободили из-под домашнего ареста

    Определены места в Подмосковье с самым дешевым жильем

    Валерий Кипелов раскрыл секрет цветущего внешнего вида

    Дело бросившей зонт в Пашиняна женщины направили в суд

    В США высказались о последствиях «настоящей войны» с Россией

    Футболист сборной России попал в ДТП

    Стала известна дата возвращения «Давай поженимся!» в эфир Первого канала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости