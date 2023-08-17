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18:38, 17 августа 2023Интернет и СМИ

В шоу «Давай поженимся!» появится новая ведущая

Сваха Роза Сябитова заявила, что в шоу «Давай поженимся!» появится новая ведущая

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла подробности о новых выпусках передачи. В разговоре с News.ru она заявила, что в программе появится новая ведущая.

По словам Сябитовой, формат «Давай поженимся!» не изменится: в эфире шоу за сердце героя будут бороться три претендента. «Интересные сюрпризы вы получите от нашего нового партнера — это третья телеведущая на шоу. И это не Василиса Володина и не Тамара Глоба», — сказала она.

Также сваха сообщила, что уже отсняты несколько выпусков программы, и добавила, что следующие съемки пройдут в сентябре.

Ранее ведущая «Давай поженимся!» актриса Лариса Гузеева рассказала, что новые выпуски шоу будут посвящены созданию семьи и здоровых отношений.

«Давай поженимся!» и ряд других развлекательных программ убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. В пресс-службе телеканала объяснили такое решение желанием сделать упор на показ общественно-политических передач. В сентябре того же года стало известно, что Первый канал начнет постепенно возвращать развлекательные шоу. В июне 2023 года гендиректор канала Константин Эрнст сообщил, что программа «Давай поженимся!» вернется в эфир.

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    Евгения Наумова
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