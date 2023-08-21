Ставшего женщиной экс-капитана ФСБ оштрафовали по делу о защите гостайны

Мособлсуд оштрафовал сменившего пол экс-капитана ФСБ по делу о защите гостайны

Московский областной суд оштрафовал на 300 тысяч рублей трансгендерную женщину Катерину Майерс, которая в прошлом была капитаном ФСБ Александром Чумаковым, по делу о нарушении требований защиты гостайны. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Константин Ерохин.

Также Майерс отменили подписку о невыезде и вернули загранпаспорт. По словам адвоката, его подзащитная довольна решением суда. Обжаловать приговор они не будут.

7 декабря 2022 года экс-капитан ФСБ попыталась выехать из страны из-за государственной политики по отношению к трансгендерам. Однако в московском аэропорту Домодедово Майерс отказались выпускать, так как она является носителем гостайны и до 2026 года не может покидать страну. Также у Майерс изъяли паспорт.

22 февраля стало известно об уголовном деле в отношение Майерс, в ее доме прошли обыски. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Подсудимая признала вину. Гособвинение запрашивало для нее штраф в размере 400 тысяч рублей.

Бывший сотрудник ФСБ решил сменить пол 17 января 2022 года после 12 лет службы в органах. Будучи мужчиной, экс-капитан был женат и завел ребенка. Полный трансгендерный переход он завершил за три месяца и стал первым в мире человеком, сделавшим это так быстро. Всего Майерс перенесла десять операций. 10 июня она официально стала женщиной, оформив документы.