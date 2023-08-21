Российские военные получили первые комплексы «Магистр-СВ»

ТАСС: в войска поступили первые комплексы управления средствами ПВО «Магистр-СВ»

Первые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) «Магистр-СВ» поступили в войска. Об этом источник сообщил ТАСС в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Комплексы автоматизированного управления средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ» производятся серийно, первая партия машин уже передана заказчику», — сказал он.

Комплекс, который получили российские военные, разработали специалисты Научно-производственного предприятия «Рубин». Он предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки, а также для координации противовоздушного боя. В состав комплекса входит оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей. Разработчики создали базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех. Отмечается, что малогабаритный радиолокационный обнаружитель совмещает возможности обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат, присущую радиолокационным системам сопровождения.

Ранее в августе на форуме «Армия-2023» впервые показали портативную систему для поиска беспилотных летательных аппаратов «Обнаружитель». Система может обнаруживать источники сигнала дронов на всех известных частотах от 600 до 6000 мегагерц.

В июле 2022 года в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» рассказали, что военные получат первую партию комплексов «Магистр-СВ» в 2023 году.