Россиянам показали новую версию «Москвича»

«Авторевю»: версию «Москвич 6» в кузове лифтбэк показали до официальной премьеры

Россиянам продемонстрировали новую версию «Москвич 6» в кузове лифтбэк. Автомобиль показали в рамках выставки «Станция Манеж» в столице до официальной премьеры, сообщает Telegram-канал «Авторевю».

Публичный показ проходил за ограждением, а стекла автомобиля были затонированы, поэтому журналистам не удалось рассмотреть салон. Представители завода утверждают, что представленная модель — не окончательный вариант.

«Москвич 6» — модернизированная версия лифтбэка JAC J7, который уже представлен на российском рынке. В Китае он оснащается турбомотором 1,5 литра и автоматической или механической коробкой передач. Ближайшим конкурентом модели называют Skoda Octavia. «Москвич» планирует начать выпуск моделей в кузове лифтбэк уже ближайшей осенью.

Официальная презентация «Москвича 6» в кузове седан прошла 4 апреля. Модель представляет собой китайский JAC Sehol A5, который, в свою очередь, является рестайлингом модели JAC J7 и официально продается в России с декабря 2020 года.

По словам гендиректора «Москвича» Дмитрия Пронина, в продажу седан выйдет в сентябре. Также он обещал, что в 2023 году завод представит россиянам еще одну новинку — среднеразмерный кроссовер.

В августе объемы тендерных закупок «Москвичей» выросли в 27 раз. Общая сумма контрактов составила 51,9 миллиона рублей. При этом за прошлый месяц компании удалось реализовать 2132 автомобиля. С конца 2022 года купили более шести тысяч бензиновых и электрических «Москвичей».