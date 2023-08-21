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19:34, 21 августа 2023Спорт

Названы лучшие упражнения для избавления от целлюлита

В PrimaMedia посоветовали делать кардиоупражнения для избавления от целлюлита

Фото: Rachel Moore / Unsplash

Журналисты информационного агентства PrimaMedia назвали лучшие упражнения для избавления от целлюлита. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, силовые упражнения помогут укрепить мышцы, особенно в областях, подверженных целлюлиту, таких как бедра и ягодицы. Укрепление мышц делает кожу более упругой, что может замаскировать внешние проявления целлюлита. Для этого нужно выполнять приседания и упражнения с резиновыми лентами.

Кроме того, журналисты посоветовали делать кардиоупражнения. Они помогут сжигать жир и улучшат кровообращение, что также может уменьшить внешние проявления целлюлита. Для этого нужно много ходить, бегать и прыгать на скакалке.

26 июля фитнес-тренер Наталья Токарева назвала способы похудеть с помощью плавания. Она заявила, что в воде стоит заниматься аквааэробикой, так как она помогает бороться с целлюлитом и лишним весом, а также подтягивает кожу и приводит мышцы в тонус.

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    Анастасия Борисова
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