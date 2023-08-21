Названы лучшие упражнения для избавления от целлюлита

В PrimaMedia посоветовали делать кардиоупражнения для избавления от целлюлита

Журналисты информационного агентства PrimaMedia назвали лучшие упражнения для избавления от целлюлита. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, силовые упражнения помогут укрепить мышцы, особенно в областях, подверженных целлюлиту, таких как бедра и ягодицы. Укрепление мышц делает кожу более упругой, что может замаскировать внешние проявления целлюлита. Для этого нужно выполнять приседания и упражнения с резиновыми лентами.

Кроме того, журналисты посоветовали делать кардиоупражнения. Они помогут сжигать жир и улучшат кровообращение, что также может уменьшить внешние проявления целлюлита. Для этого нужно много ходить, бегать и прыгать на скакалке.

26 июля фитнес-тренер Наталья Токарева назвала способы похудеть с помощью плавания. Она заявила, что в воде стоит заниматься аквааэробикой, так как она помогает бороться с целлюлитом и лишним весом, а также подтягивает кожу и приводит мышцы в тонус.