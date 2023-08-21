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00:54, 21 августа 2023Спорт

В РФС прокомментировали переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Глава РФС Дюков заявил, что уход Захаряна в «Реал Сосьедад» стал потерей для РПЛ
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил переход полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Его комментарий передает РИА Новости.

Дюков заявил, что уход хавбека стал потерей для Российской премьер-лиги (РПЛ). «Надеюсь, это даст импульс его развитию. Будем надеяться, что у него получится в новом чемпионате. С другой стороны, это говорит о том, что игроки, выступающие у нас, по-прежнему интересны другим чемпионатам», — добавил он.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/2029.

До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо». В нынешнем сезоне он провел пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.

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    Дарья Коршунова
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