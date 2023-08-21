Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 21 августа 2023Мир

Эрдоган выступил против вторжения в Нигер

Президент Турции Эрдоган выступил против военной интервенции в Нигер
СюжетВыборы в Турции

Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против вероятно готовящегося военного вторжения в Нигер. Об этом пишет агентство Anadolu.

«Я не считаю справедливым решение Экономического сообщества западноафриканских государств о военном вмешательстве в Нигер. (...) Военная интервенция в Нигере будет означать, что нестабильность распространится на многие страны Африки», — высказался турецкий лидер.

Кроме того, он назвал народ Нигера братским для Турции и понадеялся, что граждане смогут восстановить демократию и проведут новые выборы.

По информации телеканала Al Arabiya, 21 августа на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможному военному вторжению в Нигер.

Ранее стало известно, что делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с «Национальным советом по защите отечества» и его лидером генералом Абдурахманом Тчиани. Мятежники отвергли предложение сообщества возвратить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Установлено место падения «Луны-25»

    Певица обнажила грудь ради прав женщин

    Певицу раскритиковали за экстремальный способ похудения

    Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком кожи

    Медведев оценил поставки F-16 Украине

    Мигранты напали на мужчину и женщину в магазине в центре Москвы

    Российский заключенный получил новый срок за побег из колонии ради дочери

    Власти напомнили о незаконности экскурсий по коллекторам Москвы

    Девушка растворила филлер в губах и попала в больницу

    Цены на дизельное топливо в Москве превысили 60 рублей за литр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости