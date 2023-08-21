Эрдоган выступил против вторжения в Нигер

Президент Турции Эрдоган выступил против военной интервенции в Нигер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против вероятно готовящегося военного вторжения в Нигер. Об этом пишет агентство Anadolu.

«Я не считаю справедливым решение Экономического сообщества западноафриканских государств о военном вмешательстве в Нигер. (...) Военная интервенция в Нигере будет означать, что нестабильность распространится на многие страны Африки», — высказался турецкий лидер.

Кроме того, он назвал народ Нигера братским для Турции и понадеялся, что граждане смогут восстановить демократию и проведут новые выборы.

По информации телеканала Al Arabiya, 21 августа на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможному военному вторжению в Нигер.

Ранее стало известно, что делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с «Национальным советом по защите отечества» и его лидером генералом Абдурахманом Тчиани. Мятежники отвергли предложение сообщества возвратить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.

