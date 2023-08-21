Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:14, 21 августа 2023Экономика

Проблему с нехваткой мигрантов в России захотели решить за счет студентов

Картофельный союз: из-за оттока мигрантов нужно привлечь на поля студентов

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В России необходимо вернуть обязательную практику на сельскохозяйственных работах для студентов, чтобы компенсировать отток мигрантов. Такое решение проблемы нехватки рабочей силы предложил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин, его цитирует НСН.

Из-за ослабления рубля и снижения доходов половина трудовых мигрантов задумывается об отъезде из России, показал опрос представителей узбекской диаспоры. Заработки иностранных граждан в России становятся сопоставимыми с доходами на родине, также на их решение влияет комиссия на перевод средств за рубеж и возможность устроиться на работы в Евросоюзе, где платят больше.

Нехватка рабочих рук негативно отразилась на работе крупных производств. Птицефабрики оценивают дефицит работников в 25-30 процентов — сельхозпроизводители не могут сформировать полноценные рабочие смены, что создает риски задержек отгрузок и отмены части заказов. Справиться с этим хотят за счет студентов.

Материалы по теме:
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

«Мы пытаемся сдерживать отток, правда, пока не очень получается. Что делать? Работать со студентами, нужна обязательная практика на сельскохозяйственных работах в период уборочной, до 15 октября, это должно идти в зачет учебному процессу», — объяснил Лупехин.

Добровольно-принудительное привлечение граждан к сезонным сельскохозяйственным работам широко практиковалось в СССР, когда в «поездках на картошку» массово задействовали студентов, школьников и госслужащих.

В июле 2023 года 42 процента российских предприятий испытывали дефицит сотрудников, говорят данные Института экономической политики имени Гайдара. Ситуация стала ухудшаться из-за антироссийских санкций, которые усилили необходимость импортозамещения, растущих гособоронзаказов и частичной мобилизации. По мнению властей, решить проблему можно с помощью молодежи либо заключенных.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО Украине выдвинули условие по использованию истребителей F-16. Чего боятся на Западе?

    Диггер оценил имевшиеся у участников подземной экскурсии шансы выжить

    В Подмосковье подросток попал под грузовой поезд

    Диггер привел подробности о поисках участников экскурсии в московском коллекторе

    Российские военные получили первые комплексы «Магистр-СВ»

    Королева Дании прервала отпуск и устроила Зеленскому обед в замке

    Аномальная жара взвинтила мировые цены на один продукт

    55-летняя Валерия показала фото в бикини и раскрыла секрет стройности

    После экскурсии по подземным коллекторам в Москве возбудили дело

    20-летняя участница шоу «Пацанки» умерла при загадочных обстоятельствах. Что известно о трагедии?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости