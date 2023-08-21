Проблему с нехваткой мигрантов в России захотели решить за счет студентов

Картофельный союз: из-за оттока мигрантов нужно привлечь на поля студентов

В России необходимо вернуть обязательную практику на сельскохозяйственных работах для студентов, чтобы компенсировать отток мигрантов. Такое решение проблемы нехватки рабочей силы предложил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин, его цитирует НСН.

Из-за ослабления рубля и снижения доходов половина трудовых мигрантов задумывается об отъезде из России, показал опрос представителей узбекской диаспоры. Заработки иностранных граждан в России становятся сопоставимыми с доходами на родине, также на их решение влияет комиссия на перевод средств за рубеж и возможность устроиться на работы в Евросоюзе, где платят больше.

Нехватка рабочих рук негативно отразилась на работе крупных производств. Птицефабрики оценивают дефицит работников в 25-30 процентов — сельхозпроизводители не могут сформировать полноценные рабочие смены, что создает риски задержек отгрузок и отмены части заказов. Справиться с этим хотят за счет студентов.

«Мы пытаемся сдерживать отток, правда, пока не очень получается. Что делать? Работать со студентами, нужна обязательная практика на сельскохозяйственных работах в период уборочной, до 15 октября, это должно идти в зачет учебному процессу», — объяснил Лупехин.

Добровольно-принудительное привлечение граждан к сезонным сельскохозяйственным работам широко практиковалось в СССР, когда в «поездках на картошку» массово задействовали студентов, школьников и госслужащих.

В июле 2023 года 42 процента российских предприятий испытывали дефицит сотрудников, говорят данные Института экономической политики имени Гайдара. Ситуация стала ухудшаться из-за антироссийских санкций, которые усилили необходимость импортозамещения, растущих гособоронзаказов и частичной мобилизации. По мнению властей, решить проблему можно с помощью молодежи либо заключенных.