Российские птицефабрики столкнулись с острым дефицитом рабочей силы

«Ъ»: крупные птицефабрики в РФ столкнулись с острой нехваткой рабочих рук до 30%

На фоне резкого ослабления рубля из России начали массово уезжать мигранты, что негативно отразилось на работе ряда производств. В частности, пострадали местные птицефабрики — крупнейший производитель пищевого яйца в стране «Синявинская», занимающий пять процентов рынка, оценивает дефицит рабочей силы в 25-30 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Острая нехватка персонала не позволяет сформировать полноценные рабочие смены для производства продукции. Следовательно, появляются риски задержек отгрузок и отмены части заказов, об этом компания уже начала предупреждать ретейлеров. Производитель просит партнеров признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за переносы поставок или неполные поставки с 1 августа.

В Росптицесоюзе признают проблему с кадрами в большинстве отраслей, однако считают, что из-за этого объемы выпуска на птицефабриках не снизятся. Дефицит персонала отмечается и в целом в агропромышленности. Участники рынка также говорят об оттоке рабочих-мигрантов и указывают на нехватку в первую очередь механизаторов и раздельщиков. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что крупным переработчикам сейчас не хватает 10–25 процентов персонала, причем в последнее время сильно обострилась проблема с техническим персоналом.

Причиной недостатка рабочих рук на производствах эксперты называют как отток иностранных рабочих из-за падения курса российской валюты, так и сезонный фактор, когда многие работники уходят на свои подсобные хозяйства и возвращаются на рабочие места к осени. Директор по аналитике и data science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева уверена, что ситуацию усугубляет растущая популярность неполной занятости, а также демографические проблемы.

По данным Института экономической политики имени Гайдара, в июле 2023 года 42 процента российских предприятий испытывали дефицит сотрудников. Ситуация стала ухудшаться из-за антироссийских санкций, которые усилили необходимость импортозамещения, растущих гособоронзаказов и частичной мобилизации. Российские власти считают, что решить проблему можно с помощью молодежи либо заключенных.