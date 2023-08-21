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13:17, 21 августа 2023Россия

Ученый оценил вероятность распространения сибирской язвы по России

Биолог Чумаков рассказал об опасности сибирской язвы для человека

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В России постоянно мониторят и обнаруживают очаги сибирской язвы, поэтому случай в Воронежской области не является исключением, сообщил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об опасности инфекции для человека, а также оценил вероятность ее распространения.

Ученый описал сибирскую язву как опасную природно-очаговую инфекцию. Она вызывается устойчивыми к внешней среде бациллами, образующими споры. По словам Чумакова, сибирскую язву крайне трудно искоренить, однако сегодня есть все условия для своевременного выявления очагов заболевания и принятия соответствующих противоэпидемических мер.

Он отметил, что в природе сибирская язва циркулирует среди животных, однако человек тоже может заразиться. При этом против инфекции существует эффективное лечение, но если человек вовремя не обратится за помощью, его не удастся спасти.

Заболевание развивается довольно быстро. Обычно поражаются кожные покровы. Предположим, человек разделывает зараженную тушу, инфекция может проникнуть через небольшие порезы, в этом месте возникают язвы, красные образования. Характерна высокая температура, бред, озноб — все проявления интоксикации

Петр Чумаковбиолог

Собеседник «Ленты.ру» усомнился в распространении инфекции по территории России. Дело в том, что ветеринарные службы осуществляют тщательный контроль за очагами инфекции, кроме того, для ее распространения нужны сложные условия.

«Если совсем уже запустить, скот будет болеть, и из этого стада, предположим, животные будут перепродаваться, переходить куда-то, конечно, язва может распространяться, но реально такая ситуация невозможна при наличии ветеринарных служб. Это не пандемия коронавируса, когда заболевание распространяется очень быстро, передается воздушно-капельным путем. Здесь для распространения нужны сложные условия: заниматься хозяйственной деятельностью, разделывать туши зараженных животных — это не так-то легко передается», — заключил Чумаков.

Ранее власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы в Панинском районе Воронежской области. До 16 ноября на этой территории устанавливается ограничение на посещение посторонними лицами, запрещается перемещение, ввоз и убой не вакцинированных против сибирской язвы животных, вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, а также охота.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной появления случая заражения сибирской язвой стала разделка туши инфицированного животного.

Известно об одном зараженном местном жителе. В департаменте здравоохранения региона оценили его состояние как среднетяжелое.

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    Екатерина Смирная
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