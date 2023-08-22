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23:05, 22 августа 2023Спорт

В Госдуме оценили отсутствие россиянок в списке самых влиятельных легкоатлеток

Свищев заявил, что рейтинг влиятельных легкоатлеток составили по национальности
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил отсутствие россиянок в списке самых влиятельных легкоатлеток мира. Его слова приводит ТАСС.

Свищев заявил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) составляла рейтинг по национальному признаку. Он назвал россиянок одними из самых титулованных спортсменов в мире. «На месте ВФЛА я бы возмутился этим поведением. Все-таки есть конфликт между нашей и мировой федерацией», — посчитал депутат.

Рейтинг World Athletics был составлен 21 августа. Список состоит из сорока имен. В него не вошли россиянки.

Россиянка Мария Ласицкене — единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Другая россиянка — Елена Исинбаева — трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении.

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    Анастасия Борисова
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