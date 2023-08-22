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18:53, 22 августа 2023Спорт

Врач назвал способ борьбы с сутулостью

Врач Снетков посоветовал ходить в бассейн для борьбы с сутулостью

Фото: Kavi Creation / Unsplash

Травматолог-ортопед Александр Снетков назвал способы борьбы с сутулостью. Его слова приводит «Аргументы и Факты».

Врач заявил, что поддержание ровной осанки — энергозатратное мероприятие, которое требует прочного мышечного корсета и дисциплины. Он посоветовал заниматься общей физической подготовкой, при которой укрепятся мышцы спины, в частности ходить в бассейн.

Снетков добавил, что сутулость чаще всего сопровождает офисных сотрудников, которые не заботятся о развитии мышц, поддерживающих их спину и шею. По его мнению, из-за этого они чаще устают, испытывают головные боли, боли в шее и в грудном отделе позвоночника.

30 июля инструктор по йоге Пурави Джош выделил позы для облегчения боли в спине. Помимо треугольника и собаки мордой вниз, он рекомендовал делать позу ребенка, кошки, а также сфинкса.

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    Анастасия Борисова
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