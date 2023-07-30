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15:06, 30 июля 2023Спорт

Инструктор по йоге назвал позы для облегчения боли в спине

Эксперт Джош рассказал, что поза вытянутого треугольника облегчит боль в спине

Фото: Avrielle Suleiman / Unsplash

Инструктор по йоге Пурави Джош назвал позы для облегчения боли в спине. Его слова приводит Marie Claire.

Эксперт рассказал, что снять нагрузку с позвоночника поможет поза вытянутого треугольника. «Встаньте, широко расставив ноги. Поверните правую стопу вправо. На вдохе поднимите руки параллельно полу, затем на выдохе опустите правую руку к правой ступне, а левую руку по прямой линии вытяните вверх», — описал он правильную технику выполнения упражнения.

Кроме того, Джош рекомендовал делать позу ребенка, кошки, собаки мордой вниз, а также сфинкса. «При грамотном подходе мягкие движения, растяжка, а также правильные упражнения и позы йоги действительно могут помочь вам почувствовать себя лучше», — объяснил он.

Ранее фитнес-тренер Антон Комаревцев назвал лучшее упражнение от боли в спине. Он посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове в три подхода по одной-три минуты каждый день.

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    Дарья Коршунова
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