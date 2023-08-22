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07:30, 22 августа 2023Россия

Момент взрыва беспилотника над жилым домом под Москвой попал на видео

Shot опубликовал видео с моментом взрыва БПЛА над жилым домом в Красногорске

Момент взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над жилым домом в подмосковном Красногорске попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как двор в Подмосковье озаряет яркая вспышка. Затем у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, произошедшее фиксировала камера наблюдения на парковке многоэтажки в Красногорске.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что взрывной волной в городе выбило окна и повредило машины.

Он заверил, что пострадавших среди жителей нет, возгорания после падения БПЛА также удалось избежать.

22 августа мэр Москвы Сергей Собянин доложил о двух сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов.

В Минобороны России впоследствии рассказали о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками в Брянской и Московской областях. В результате пресеченных террористических атак никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

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    Анна Щербакова
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