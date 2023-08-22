Гонконг запретит ввоз продуктов из Японии из-за сбросов с «Фукусимы»

Гонконг ограничит импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы»

Гонконг (КНР) введет ограничения на импорт морепродуктов и морских водорослей из некоторых районов Японии в ответ на спорное решение по сбросу очищенных сточных вод с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом со ссылкой на местные власти пишет Bloomberg.

Глава исполнительной власти Гонконга Джон Ли заявил, что поручил чиновникам принять меры по контролю над импортом, чтобы «защитить безопасность пищевых продуктов в Гонконге и здоровье населения». Частичный запрет ввоза продовольствия также распространяется на Макао, заявило руководство на пресс-конференции. Власти добавили, что оба специальных административных района Китая будут ежедневно тестировать японскую продукцию.

На своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Ли написал: «Японское правительство настаивает на сбросе ядерных сточных вод в море. Это беспрецедентное решение, и практика сброса большого количества ядерных отходов в течение 30 лет — независимо от связанных с ним рисков для безопасности пищевых продуктов и необратимого загрязнения и ущерба морской среде — является безответственным и не учитывает мнения других [стран]».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что сброс около 1,3 миллиона кубометров очищенных сточных вод может начаться с 24 августа и, вероятно, будет продолжаться как минимум в течение следующих трех десятилетий. Он утверждает, что Япония будет следовать всем стандартам безопасности и что подобные сбросы являются довольно обычным явлением в ядерном секторе. Двухлетний обзор, проведенный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), показал, что решение Японии окажет незначительное воздействие на население и окружающую среду.

Однако такой шаг японского правительства может серьезно повлиять на отрасль экспорта морепродуктов. В прошлом году Гонконг был вторым по величине импортером японских морепродуктов, таких как рыба и моллюски, после материкового Китая. Город закупил морских деликатесов на сумму около 75,5 миллиарда иен (518 миллионов долларов).

Ограничения Гонконга будет распространяться на поставки из десяти японских префектур, включая Токио и Фукусиму, всех живых, замороженных, охлажденных, сушеных или другим образом законсервированных морепродуктов и рыбы, морской соли и морских водорослей. Это не означает полного запрета импорта из Японии, однако компании Гонконга уже готовятся к последствиям, а некоторые рестораны начали поиск новых поставщиков.

Аналогичное решение о запрете ввоза продуктов из десяти префектур Японии на фоне планов Токио сбросить в море зараженную воду с АЭС в июле принял материковый Китай. В таможенном управлении КНР отметили, что решение принято для обеспечения безопасности продовольствия, однако не сообщили, когда ограничения вступят в силу.

Позднее стало известно, что содержание цезия-137 в пойманной у «Фукусимы» рыбы в 180 раз превысило норму. В морском окуне было обнаружено 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм, тогда как безопасным уровнем в Японии считают 100 беккерелей на килограмм.