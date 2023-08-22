Последствия падения сбитого БПЛА в Красногорске показали на видео

Shot показал видео с повреждениями жилого дома после падения БПЛА в Красногорске

Последствия падения сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Красногорске показали на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны повреждения балконных ран жилого многоэтажного дома и припаркованных во дворе автомобилей. На тротуаре лежат выбитые из окон москитные сетки и стекла.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Красногорске взрывной волной при падении БПЛА выбиты окна в многоэтажном доме, повреждены автомобили, среди жителей никто не пострадал.

В ночь на вторник, 22 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов.

Позже Минобороны России сообщило о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками в двух Брянской и Московской областях. В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет.