Президент ПСЖ и Мбаппе урегулировали конфликт по продлению контракта

The Times: Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи и нападающий Килиан Мбаппе урегулировали конфликт по продлению контракта. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, форвард и его представители долго вели переговоры с руководством команды и в данный момент приблизились к компромиссу. Отмечается, что футболист близок к продлению контракта с ПСЖ. Если он покинет клуб, парижане получат компенсацию в размере около 150 миллионов фунтов (190,5 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»).

19 августа издание Onze Mondial со ссылкой на L’Équipe заявило, что у Мбаппе возник конфликт с президентом ПСЖ Аль-Хелайфи. В ходе переговоров функционер заявил, что футболист больше не будет играть за команду. На это Мбаппе ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю».

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.