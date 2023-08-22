Нурмагомедов рассказал о своей текущей физической форме и готовности к боям

Хабиб Нурмагомедов заявил, что и сейчас может побить кого угодно в мире

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей текущей физической форме и готовности к поединкам. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я верю, что и сейчас могу побить кого угодно в мире. Я не старый. Люди забывают, почему я закончил. Не потому что я постарел. Потому что я потерял отца, я не хотел драться без него», — заявил экс-боец.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. После этого он занялся тренерской деятельностью, а в 2022-м был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.

Отца бойца Абдулманапа Нурмагомедова не стало в июле 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией. Спортсмен с детства тренировался под его руководством.