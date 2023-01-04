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11:10, 4 января 2023Спорт

Нурмагомедова признали лучшим тренером 2022 года

Россиянина Хабиба Нурмагомедова признали лучшим тренером 2022 года по версии MMA Junkie

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, а также мексиканца Хавьера Мендеса признали лучшими тренерами 2022 года в смешанных единоборствах (MMA). Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Портал отметил вклад Нурмагомедова и Мендеса в подготовку бойцов топ-уровня. Отдельно были выделены успехи чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, а также двоюродных братьев Хабиба Нурмагомедова Усмана и Умара и американца Белала Мухаммада, одержавших по две победы в UFC в 2022 году.

Ранее Мендес высказался о Нурмагомедове в роли тренера. «Хабиб идет по стопам своего отца [Абдулманапа Нурмагомедова]. По моему мнению, он на пути к статусу величайшего тренера всех времен», — заявил он.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен, тренировавшийся под руководством отца и Мендеса, одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Дарья Коршунова
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