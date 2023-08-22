Тюремный надзиратель украл карточки с покемонами из магазина и был арестован

Тюремный надзиратель в США попался на краже карточек с покемонами

Сотрудник исправительного учреждения в американском штате Алабама был арестован и лишился работы после того, как его обвинили в краже карточек с покемонами из магазина. Об этом сообщает Gamer Subculture.

Тюремный надзиратель Джош Харди был задержан после того, как тайно вскрыл несколько упаковок с карточками с изображением покемонов и украл их, спрятав в карман. Кража произошла на глазах у охранника магазина.

Когда Харди понял, что его заметили, он попытался сбежать из магазина. Вскоре полиция обнаружила его в местном ресторане. Карточки все еще находились при нем. Американца арестовали и предъявили ему обвинения. Этот инцидент поставил крест на его карьере в правоохранительных органах. Шериф округа Калхун Мэттью Уэйд заявил, что глубоко разочарован поступком Харди и сожалеет о нем. Он подчеркнул, что произошедшее негативно сказывается на репутации ведомства. Задержанный был уволен.

Ранее сообщалось, что житель английского города Сент-Айвс, графство Кембриджшир, нашел дома старые карточки с покемонами, продал их на аукционе и разбогател. Аукционный дом Hansons Auctioneers оценил оба набора как чрезвычайно редкие — оказалось, что карточки привезли из Америки в 2001 году.

