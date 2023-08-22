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10:27, 22 августа 2023Экономика

Китай заинтересовался покупкой крупнейших месторождений серебра в Сибири

Глава Polymetal Несис заявил об интересе Китая к покупкам месторождений в Сибири

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

На покупку активов компании Polymetal в России претендуют не только местные, но и китайские компании, в основном из горнодобывающей отрасли. Об интересе зарубежных инвесторов в интервью Financial Times рассказал глава компании Виталий Несис.

Polymetal является крупнейшим в стране производителем серебра и одним из основных золотодобытчиков, он разрабатывает месторождения на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Компания 7 августа перерегистрировалась с острова Джерси в Казахстан и собирается в дальнейшем развивать свой бизнес только за пределами России.

По словам Несиса, смена регистрации нужна была для того, чтобы не потерять российский бизнес целиком. В нынешних условиях глава компании ожидает, что сможет получить от активов значительную выгоду, хотя дисконт при продаже неизбежен.

При этом Polymetal планирует завершить сделки за шесть-девять месяцев, что, по мнению экспертов, с учетом величины бизнеса выглядит очень коротким сроком. Дополнительной сложностью остается необходимость согласования сделок как с властями России, так и с США, если компания собирается обезопасить себя от санкций.

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Москва в 2022 году запретила продажу российских стратегических активов компаниям, которые зарегистрированы в недружественных юрисдикциях, в том числе на Джерси. Регистрация в Казахстане позволяет обойти запрет, но каких-то строгих формальных критериев для продажи нет, каждый случай обсуждается индивидуально. В Polymetal полагают, что дело не закончится простой национализацией активов, как в случае с Danone и Carlsberg.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на российские активы Polymetal претендуют «Полюс», структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», АЛРОСА и бывший партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков. Конкретные китайские компании в открытых источниках не фигурируют.

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    Платон Щукин
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