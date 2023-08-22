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03:10, 22 августа 2023Мир

Кандидат в президенты США рассказал о большом секрете Белого дома

Кеннеди-младший: от американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ

От жителей США скрывают правду о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом даже ведущие СМИ признают провал украинского контрнаступления, написал кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в своем Twitter.

«Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — отметил политик.

Ранее издание Washington Post сообщило, что, согласно засекреченному прогнозу американской разведки, ВСУ «не смогут дойти» до ключевого города Мелитополя. Крое того, оценка американских агентов привела к скандалам на закрытых заседаниях в Конгрессе, сказано в статье.

Кеннеди-младший задался вопросом, признают ли «неоконсерваторы Байдена» поражение и вернутся ли они к идее о переговорах.

«Или они приблизят человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению?» — задался вопросом политик.

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    Марина Совина
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