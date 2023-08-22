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20:33, 22 августа 2023Россия

Роспотребнадзор заявил об отсутствии новых случаев сибирской язвы

Роспотребнадзор: в Воронежской области не выявлено новых случаев сибирской язвы

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Воронежской области не выявлено новых случаев заражения сибирской язвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор по региону.

«В настоящее время новых случаев заражения сибирской язвой в Воронежской области не выявлено, медицинскими работниками продолжается наблюдение за симптоматикой у контактных лиц», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что инкубационный период данной болезни может достигать восьми дней. В настоящее время добавили в Роспотребнадзоре, специалисты службы продолжают комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее стало известно, что в Панинском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Районные и областные власти установили границы очага и провели мероприятия по его дезинфекции.

Позже появилась информация о заражении сибирской язвой человека. Его состояние оценивается как среднетяжелое. Затем из указа губернатора региона Александра Гусева стало известно, что в Воронежской области зафиксировали новый очаг сибирской язвы. Согласно документу, новый очаг выявили в холодильных камерах в здании на улице 20-летия Октября в Воронеже.

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