Пользователям iPhone стала доступна новая функция в WhatsApp

WABetaInfo: в WhatsApp для iPhone появилась функция отправки видеосообщений

Владельцы iPhone теперь могут отправлять видеосообщения в WhatsApp. О новой функции мессенджера, которая стала доступна пользователям устройств на базе iOS, сообщается на портале WABetaInfo.

Специалисты сайта рассказали, что в магазине приложений App Store появилась версия мессенджера под номером 23.16.78, которая поддерживает отправку видеосообщений. С помощью новой функции пользователи iPhone могут обмениваться в WhatsApp роликами длительностью до одной минуты.

Для записи видеоосообщения необходимо нажать один раз на кнопку микрофона, после чего на его месте появится значок видеокамеры. Чтобы начать съемку, нужно нажать на этот значок и удерживать его.

«Видеосообщения — это быстрый, искренний и персонализированный способ передачи эмоций и обмена моментами. (...) Важно подчеркнуть, что видеосообщения всегда защищены сквозным шифрованием: это означает, что никто за пределами беседы, даже сотрудники WhatsApp, не могут получить к ним доступ», — добавили специалисты.

О том, что WhatsApp начал внедрять функцию отправки видеосообщений, стало известно в конце июля. Сначала возможность отправки роликов длительностью до одной минуты заработала для пользователей устройств на базе Android.