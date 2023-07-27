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19:44, 27 июля 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась функция записи видео в виде кружков, как в Telegram

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

В WhatsApp появилась новая функция, позволяющая записывать видеосообщения в виде кружков — аналогичная опция есть в мессенджере Telegram. Об этом сообщается в блоге WhatsApp.

«С появлением голосовых сообщений в WhatsApp каждый может быстро и безопасно связываться с близкими без необходимости набирать текст. Теперь эту функцию дополнят новые мгновенные видеосообщения. У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке», — говорится в сообщении на портале.

Иконка записи будет располагаться в нижней части экрана около кнопки для записи аудиосообщений. Сообщается, что скоро функция станет доступна всем пользователям. Отмечается, что максимальная длительность видеосообщения будет составлять 60 секунд.

Ранее пользователям WhatsApp стала доступна функция, позволяющая общаться с контактами не из телефонной книги. Для того чтобы пользоваться этой функцией, владельцам смартфонов с операционными системами Android и iOS необходимо обновить приложение до последней версии.

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    Мария Большакова
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