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07:50, 22 августа 2023Спорт

Американский баскетболист объяснил решение переехать в Россию

Баскетболист из США Хокинс назвал переезд в Россию лучшим решением в карьере

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Американский защитник Джавонте Хокинс, подписавший контракт с «Самарой», объяснил решение переехать в Россию. Его слова приводятся на сайте баскетбольного клуба.

Спортсмен заявил, что слышал только хорошие отзывы о городе и клубе. По его мнению, каждый из баскетболистов команды обладает уникальным набором навыков и дополняет друг друга, чтобы принести клубу победы в предстоящем сезоне. «Это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры», — подчеркнул он.

«Самара» заключила контракт с Хокинсом 21 августа. Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на один сезон. Вместе с немецким «Телеком Баскетс» он стал победителем Лиги чемпионов ФИБА.

26 июля хорватский полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниель Мишкич объяснил решение остаться в России. Футболист заявил, что ему и его семье нравится жить в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что находится в стране уже пять лет.

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    Анастасия Борисова
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