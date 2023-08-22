Сестра Загитовой рассказала о звездной болезни фигуристки после Олимпиады-2018

Сабина Загитова, сестра олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в эфире программы «Шоу Воли» рассказала о звездной болезни фигуристки.

Загитова заявила, что сестра зазвездилась после победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. «Приехала и такая: "Называй меня теперь на вы"», — вспомнила родственница спортсменки.

Ранее 22 августа Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором Загитова, находясь за рулем, проезжает на красный свет. Инцидент произошел около Дома Правительства в Москве. Отмечается, что для перехода оставалось еще более 20 секунд.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.