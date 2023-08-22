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20:25, 22 августа 2023Спорт

Появилось видео с проезжающей на красный свет Загитовой за рулем

SHOT опубликовал видео, где фигуристка Алина Загитова проезжает на красный свет

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, находясь за рулем, проезжает на красный свет.

Инцидент произошел около Дома Правительства в Москве. В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

Штраф за проезд на запрещающий красный свет составляет одну тысячу рублей за первое нарушение, а за повторное, совершенное в течение года, уже пять тысяч. Если оплатить его в течение 20 дней, действует скидка 50 процентов.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.

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    Анастасия Борисова
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