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14:19, 22 августа 2023Спорт

Захарян прокомментировал переход в «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян рассказал, что с радостью согласился перейти в «Реал Сосьедад»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян прокомментировал переход из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад». Спортсмен высказался на YouTube-канале «Оkko Спорт».

«Они меня захотели, а я в Ла Лигу — с радостью! Сразу согласился. Каких-то особенных ожиданий не было, но мне все нравится — классная база, хорошая инфраструктура, тренер», — рассказал Захарян. Он добавил, что главный тренер команды разговаривает только по-испански, но второй тренер переводит его речь на английский, поэтому проблем с коммуникацией не возникает.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/2029. Его дебютный матч должен состояться 25 августа против «Лас-Пальмас» в Ла Лиге.

До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо». В нынешнем сезоне он провел пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.

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    Ксения Курашкина
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