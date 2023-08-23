Жена Костомарова рассказала о решении мужа выйти на лед

Домнина заявила, что Костомаров принял решение о выходе на лед вместе с ней

Жена олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о решении мужа выйти на лед. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что решение было совместным. «Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — подчеркнула она.

Выход 46-летнего спортсмена на лед произошел во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи в ледовом дворце «Айсберг» 22 августа. Он принял участие в номере с Домниной и показался зрителям.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.