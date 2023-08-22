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21:32, 22 августа 2023Спорт

Костомаров впервые вышел на лед на протезах

Роман Костомаров впервые вышел на лед после протезирования на шоу Авербуха

Фото: kostomarovroman/ Telegram

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые вышел на лед после протезирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Выход 46-летнего спортсмена на лед произошел во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи в ледовом дворце «Айсберг». Он принял участие в номере своей супруги Оксаны Домниной и показался зрителям.

5 августа о состоянии фигуриста рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что для 46-летнего Костомарова изготовят ручные протезы.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Анастасия Борисова
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