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16:30, 23 августа 2023Силовые структуры

Защита попросила оправдать лидера крупнейшей в России банды Джако

Защита попросила полностью оправдать лидера крупнейшей в России банды Джако
Аслан Гагиев

Аслан Гагиев. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Защита Аслана Гагиева, называемого лидером крупнейшей в России банды Джако, попросила суд полностью его оправдать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По словам адвоката, судебный процесс подтвердил полную правоту Гагиева о его невиновности. Сам подсудимый также не признал вину во вменяемых ему преступлениях.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для криминального авторитета пожизненный срок. По версии следствия, Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших в России банд, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Джако был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015-го его задержали в Вене, а в 2018 году экстрадировали в Россию. Процесс над ним и еще 11 участниками банды идет уже пятый год. Среди подсудимых трое бывших полицейских.

2 августа Второй западный окружной военный суд приговорил 12 членов банды Джако к срокам от 12 лет до пожизненного наказания.

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    Илона Палей
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