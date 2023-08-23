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23:19, 23 августа 2023Спорт

Российская фигуристка заявила о необходимости тратить миллион рублей в месяц

Фигуристка Нугуманова заявила, что ей необходимо тратить миллион рублей в месяц

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что ей необходимо тратить миллион рублей в месяц. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что, имея эту сумму, будет чувствовать себя комфортно. «Чтобы не отказывать себе ни в чем, покупать все, что хочу. Я иду к этому. Почти у каждого есть шанс на развитие, понятно, что кому-то сложнее», — посчитала она.

В июле Нугуманова вышла на лед во время шоу Евгения Плющенко в украшениях на сумму около 1,7 миллиона рублей. Спортсменка рассказала, что на ней были сережки за шесть тысяч рублей, браслет Cartier за 1,1 миллиона рублей, браслет Tiffany за 39 тысяч рублей, крестик Tiffany за 500 тысяч рублей и подвеска Tiffany за 27 тысяч рублей.

Нугуманова известна по выступлениям в одиночном катании. Она становилась бронзовым призером турнира Warsaw Cup в 2019 году.

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    Анастасия Борисова
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