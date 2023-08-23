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22:26, 23 августа 2023Россия

Стали известны предполагаемые пассажиры разбившегося под Тверью самолета

«Фонтанка»: на борту разбившегося самолета должны были быть Пригожин и Уткин

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Стали известны личности пассажиров, которые, предположительно, должны были находиться в разбившемся в Тверской области самолете. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, на борту мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин и командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин. Информацию об этом сообщал и глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Помимо Пригожина и Уткина, в самолете могли быть оператор, логист ЧВК и личная охрана предпринимателя. По данным МЧС, на борту джета находились десять человек, никто из них не выжил.

В данный момент МЧС проводит поисковые работы. Отмечается, что крушение произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Воздушное судно Embraer Legacy выполняло рейс МоскваСанкт-Петербург. О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа.

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    Варвара Кошечкина
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