Стали известны предполагаемые пассажиры разбившегося под Тверью самолета

«Фонтанка»: на борту разбившегося самолета должны были быть Пригожин и Уткин

Стали известны личности пассажиров, которые, предположительно, должны были находиться в разбившемся в Тверской области самолете. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, на борту мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин и командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин. Информацию об этом сообщал и глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Помимо Пригожина и Уткина, в самолете могли быть оператор, логист ЧВК и личная охрана предпринимателя. По данным МЧС, на борту джета находились десять человек, никто из них не выжил.

В данный момент МЧС проводит поисковые работы. Отмечается, что крушение произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Воздушное судно Embraer Legacy выполняло рейс Москва — Санкт-Петербург. О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа.

