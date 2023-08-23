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20:47, 23 августа 2023Россия

На борту разбившегося под Тверью самолета мог быть командир Дмитрий Уткин

Рогов: на борту разбившегося самолета мог находиться командир Дмитрий Уткин

Кадр: видео Telegram-канал «112»

На борту разбившегося в Тверской области самолета мог находиться командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Поступает информация, что на борту разбившегося самолета был не только [бизнесмен Евгений] Пригожин, но и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин», — написал он.

Рогов добавил, что на данный момент официального подтверждения информации нет.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области 23 августа сообщило издание Baza.

Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

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    Никита Абрамов
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