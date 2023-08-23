Десять человек погибли при крушении приписываемого Пригожину самолета

МЧС: при крушении самолета в Тверской области погибли 10 человек

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Об этом сообщает МЧС в Telegram.

«На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — говорится в сообщении министерства.

В данный момент МЧС проводит поисковые работы. Отмечается, что крушение произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Воздушное судно Embraer Legacy выполняло рейс Москва — Санкт-Петербург. По некоторым данным, воздушное судно приписывают главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа.

