Собянин рассказал о повреждениях в районе «Москва-Сити» после падения дрона

Собянин: экстренные службы осматривают район «Москва-Сити», пострадавших нет

Экстренные службы осматривают территорию комплекса «Москва-Сити», в результате удара беспилотника выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал о повреждениях в районе «Москва-Сити» после падения дрона. «Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет», — указал политик.

В ночь со вторника на среду, с 22 на 23 августа, Собянин сообщил о попадании беспилотника в здание «Москвы-Сити». Второй аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Можайском районе Московской области. Как уточнили в Минобороны, еще один беспилотник сбили в небе над территорией Химкинского района.